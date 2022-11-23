Спыну: Кишинёв и ряд районов Молдавии обесточены

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что Кишинёв и ряд районов страны остались без света.

В среду после полудня, 23 ноября 2022 года, вице-премьер Республики Молдова Андрей Спыну в официальном пресс-релизе заявил о том, что Кишинёв и несколько районов страны полностью обесточены.

В настоящее время по всей территории Молдавии начались аварийные отключения электричества для стабилизации энергосистемы государства на фоне возникших перебоев в подаче электроэнергии.