Спыну: Кишинёв и ряд районов Молдавии обесточены
2022-11-23 15:42
Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что Кишинёв и ряд районов страны остались без света.
В среду после полудня, 23 ноября 2022 года, вице-премьер Республики Молдова Андрей Спыну в официальном пресс-релизе заявил о том, что Кишинёв и несколько районов страны полностью обесточены.
В настоящее время по всей территории Молдавии начались аварийные отключения электричества для стабилизации энергосистемы государства на фоне возникших перебоев в подаче электроэнергии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Спыну: оседающий в Украине российский газ является резервом Молдавии
Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС отключены от энергосистемы
Марлоу: ЦРУ будет вербовать россиян, недовольных спецоперацией
«Он никто»: Расторгуев резко высказался в адрес Милохина, исполнившего украинский гимн в прямом эфире
Спыну заявил, что осевший на Украине газ — это резервы Молдавии, которые будут оплачены