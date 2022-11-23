На Южно-Украинской АЭС в Николаевской области остановлены энергоблоки

СМИ сообщают, что в Николаевской области на Южно-Украинской АЭС произошла аварийная остановка энергоблоков.

23 ноября украинское издание «Думская» сообщило о том, что в Николаевской области аварийно остановлены энергоблоки Южно-Украинской атомной электростанции.

Отмечается, что на данный момент официального информации об аварийной остановке энергоблоков АЭС в Южноукраинске, однако в случае перегрузки системы блоки переходят в режим останова.