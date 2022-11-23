После нового удара по энергосистеме Киев остался без метро
2022-11-23 16:03
Россия в среду нанесла новые ракетные удары по Украине, поразив как минимум один объект критической инфраструктуры в Киеве, сообщает Reuters.
В среду днем по всей Украине была объявлена воздушная тревога, а украинские СМИ сообщили о действии систем ПВО в нескольких частях страны.
Корреспонденты Reuters в Киеве и его окрестностях сообщили, что слышали несколько громких взрывов видели работу систем ПВО.
В Киеве начались аварийные отключения электроэнергии, сообщила местная энергоснабжающая компания. Сообщается, что отключен киевский метрополитен.
Опубликовано: Тарас Медведев
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