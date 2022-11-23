Россию в Европарламенте признали страной-спонсором терроризма
2022-11-23 16:18
Европарламент принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.
23 ноября на официальном сайте Европарламента, был опубликован документ в котором говорится, что в ходе голосования членов ЕП была принята резолюция о признании России страной-спонсором терроризма.
Сообщается, что это юридически не обязывающая резолюция для Евросоюза, но она отражает мнение большинства европейских депутатов, сам же ЕС не обладает никакой законодательной базой для внесения в списки государств спонсоров терроризма.
Опубликовано: Елена Калиновская
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