Россию в Европарламенте признали страной-спонсором терроризма

Европарламент принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.

23 ноября на официальном сайте Европарламента, был опубликован документ в котором говорится, что в ходе голосования членов ЕП была принята резолюция о признании России страной-спонсором терроризма.

Сообщается, что это юридически не обязывающая резолюция для Евросоюза, но она отражает мнение большинства европейских депутатов, сам же ЕС не обладает никакой законодательной базой для внесения в списки государств спонсоров терроризма.