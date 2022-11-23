Сильно исхудавший Серебряков, заставивший фанатов волноваться, появился на премьере документального фильма «Пелевин»
2022-11-23 16:24
Несмотря на то, что актер Алексей Серебряков на премьере документального фильма "Пелевин" был радостным, поклонники заметили как сильно он похудел
Актер Алексей Серебряков и такие знаменитости, как Любовь Толкалина, Катерина Шпица, Татьяна Лютаева и многие другие пришли поддержать создателей документального проекта "Пелевин" на премьеру картины.
Несмотря на то, что Серебряков все время улыбался, нельзя было не заметить, как сильно похудел артист, заставив тем самым своих поклонников переживать за его здоровье.
На работе звезды экрана это, видимо, не сказывается, так как он задействован во многих проектах, включая новую часть новогодней комедии "Елки".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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