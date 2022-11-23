«Укрэнерго»: во всех регионах Украины сутки будут действовать аварийные отключения света

В «Укрэнерго» заявили, что после массированных ударов ВС РФ по объектам энергетики Украины во всех регионах страны будут действовать аварийные отключения света.

23 ноября украинское интернет-издание «Страна», со ссылкой на национальную энергетическую компанию «Укрэнерго», сообщило о том, что во всех регионах Украины на протяжении суток будут действовать аварийные отключения света.

Отмечается, что из-за мороза и ледяного дождя в некоторых регионах аварийно-восстановительные работы на повреждённых в результате «прилётов» со стороны России объектах инфраструктуры будут затруднены.