«Укрэнерго»: во всех регионах Украины сутки будут действовать аварийные отключения света
2022-11-23 16:48
В «Укрэнерго» заявили, что после массированных ударов ВС РФ по объектам энергетики Украины во всех регионах страны будут действовать аварийные отключения света.
23 ноября украинское интернет-издание «Страна», со ссылкой на национальную энергетическую компанию «Укрэнерго», сообщило о том, что во всех регионах Украины на протяжении суток будут действовать аварийные отключения света.
Отмечается, что из-за мороза и ледяного дождя в некоторых регионах аварийно-восстановительные работы на повреждённых в результате «прилётов» со стороны России объектах инфраструктуры будут затруднены.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Спыну: оседающий в Украине российский газ является резервом Молдавии
На западной Украине во Львове прозвучали взрывы
Марлоу: ЦРУ будет вербовать россиян, недовольных спецоперацией
Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС отключены от энергосистемы
Спыну заявил, что осевший на Украине газ — это резервы Молдавии, которые будут оплачены