Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС отключены от энергосистемы

В Украине энергоблоки Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС отключены от энергосистемы.

В среду днём, 23 ноября 2022 года, украинское интернет-издание «Страна.ua» сообщила о том, что в настоящее время энергоблоки Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС не работают.

Отмечается, что вероятной причиной отключения трёх украинских атомных электростанций от энергосистемы могло стать резкое падение потребления электроэнергии в Украине из-за высокоточных ударов по объектам инфраструктуры.