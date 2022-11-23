Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС отключены от энергосистемы
2022-11-23 16:58
В Украине энергоблоки Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС отключены от энергосистемы.
В среду днём, 23 ноября 2022 года, украинское интернет-издание «Страна.ua» сообщила о том, что в настоящее время энергоблоки Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС не работают.
Отмечается, что вероятной причиной отключения трёх украинских атомных электростанций от энергосистемы могло стать резкое падение потребления электроэнергии в Украине из-за высокоточных ударов по объектам инфраструктуры.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС отключены от энергосистемы
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