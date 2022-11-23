На западной Украине во Львове прозвучали взрывы
2022-11-23 16:59
Украинское издание «Зеркало недели» сообщает, что на западе Украины во Львове прозвучали взрывы.
В среду днем украинское издание "Зеркало недели" сообщило, что Telegram- канале мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что город полностью обесточен после взрывов, также возможны перебои с водоснабжением.
Садовой сообщает, что подача отопления и водоснабжения приостановлена во Львове из-за отсутствия электричества, город переходит на питание от дизель-генераторов.
В городе также прекращено движение трамваев и троллейбусов, мэр призывает жителей города оставаться в укрытиях.
Опубликовано: Елена Калиновская
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