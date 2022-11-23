На западной Украине во Львове прозвучали взрывы

Украинское издание «Зеркало недели» сообщает, что на западе Украины во Львове прозвучали взрывы.

В среду днем украинское издание "Зеркало недели" сообщило, что Telegram- канале мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что город полностью обесточен после взрывов, также возможны перебои с водоснабжением.

Садовой сообщает, что подача отопления и водоснабжения приостановлена во Львове из-за отсутствия электричества, город переходит на питание от дизель-генераторов.

В городе также прекращено движение трамваев и троллейбусов, мэр призывает жителей города оставаться в укрытиях.