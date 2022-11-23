Диетолог считает сало продуктом, употребление которого приводит к серьёзным нарушениям работы печени

По словам диетолога Анны Белоусовой, любовь к салу может вызвать такое воспалительное заболевание, как неинфекционный гепатит.

Врач рекомендует относиться к салу как к деликатесу и не употреблять его ежедневно, чтобы не оказаться на больничной койке с проблемной печенью.

"Сало — это гипержировой продукт. Такая еда всегда плохо действует на печень, потому что именно этот орган ответственен за переваривание жиров. После употребления сала печень начинает работать на износ, поэтому, если она была недостаточно здорова, такая еда может спровоцировать развитие неинфекционного гепатита", — сказала Анна Белоусова в интервью радио Sputnik.

Продукты с высоким содержанием жиров, к числу которых относится и сало, заставляют нашу печень работать на износ.

"Если вам привезли из деревни в подарок большой кусок сала, то сразу возникает желание каждый день съедать по кусочку. Такое систематическое употребление может закончиться операционным столом в больнице", — добавила она.

Привычка есть сало каждый день может привести к тому, что вы станете пациентом хирурга.