ФСБ пресекла попытку диверсии на военных и энергетических объектах в Воронежской области

Агенты ФСБ пресекли попытку диверсии приверженцев украинской идеологии на военных и энергетических объектах в Воронежской области.

23 ноября новостное агентство РИА, со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ, сообщило о предотвращении российскими спецслужбами совершения диверсии на военных и энергетических объектах на территории Воронежской области, что позволило избежать жертв среди мирного населения региона.

Отмечается, что подготовка теракта осуществлялась «законспирированной ячейкой сторонников украинской националистической идеологии», главарь которой, а также два его сообщника, оказали сопротивление агентам ФСБ при задержании и были уничтожены.