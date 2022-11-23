ФСБ пресекла попытку диверсии на военных и энергетических объектах в Воронежской области
2022-11-23 17:12
Агенты ФСБ пресекли попытку диверсии приверженцев украинской идеологии на военных и энергетических объектах в Воронежской области.
23 ноября новостное агентство РИА, со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ, сообщило о предотвращении российскими спецслужбами совершения диверсии на военных и энергетических объектах на территории Воронежской области, что позволило избежать жертв среди мирного населения региона.
Отмечается, что подготовка теракта осуществлялась «законспирированной ячейкой сторонников украинской националистической идеологии», главарь которой, а также два его сообщника, оказали сопротивление агентам ФСБ при задержании и были уничтожены.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Спыну: оседающий в Украине российский газ является резервом Молдавии
На западной Украине во Львове прозвучали взрывы
Марлоу: ЦРУ будет вербовать россиян, недовольных спецоперацией
Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС отключены от энергосистемы
Спыну заявил, что осевший на Украине газ — это резервы Молдавии, которые будут оплачены