Участок нефтепровода «Дружба» на Украине частично остановлен
2022-11-23 17:22
В «Транснефти» заявили, что участок магистрального нефтепровода «Дружба» на Украине частично остановлен.
23 ноября российское новостное агентство ТАСС, со ссылкой на оператора магистральных нефтепроводов России «Транснефть», сообщило о частичной остановке участка «Дружба» на Украине.
Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин утверждает, что «если Украина не восстановит прокачку на участках в районе “Новгород - Волынский - Броды”», то в течение нескольких часов прокачка на данном участке нефтепровода «Дружба» будет также остановлена.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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