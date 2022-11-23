Участок нефтепровода «Дружба» на Украине частично остановлен

В «Транснефти» заявили, что участок магистрального нефтепровода «Дружба» на Украине частично остановлен.

23 ноября российское новостное агентство ТАСС, со ссылкой на оператора магистральных нефтепроводов России «Транснефть», сообщило о частичной остановке участка «Дружба» на Украине.

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин утверждает, что «если Украина не восстановит прокачку на участках в районе “Новгород - Волынский - Броды”», то в течение нескольких часов прокачка на данном участке нефтепровода «Дружба» будет также остановлена.