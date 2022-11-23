Япония вырвала победу у Германии несмотря на пенальти - вторая сенсация на ЧМ 2022

Немецкие игроки демонстративно закрыли рот руками на командной фотографии, прежде чем встретиться с Японией в понедельник в знак протеста против угроз спортивных санкций со стороны ФИФА из-за ношения повязки «Единая любовь» в Катаре.

Жест должен был быть расценен, как утверждение о том, что права человека «не подлежат обсуждению». Но после игры фанаты расценили его не иначе, как «нам нечего сказать» в свое оправдание.

Германия нервно начала игру, хотя пыталась атаковать, но Япония организовала жесткую защиту. Она и подвела сборную Страны восходящего солнца после первого получаса игры. Удар по ногам в штрафной принес сборной Германии пенальти, который реализовал №21 Гюндоган. Со счетом 1:0 немецкие футболисты ушли на перерыв.

Спустя 20 минут во втором тайме сборная Германии теряет два голевых момента и ожидаемо получает контратаку, как цунами от японских футболистов.

Голкипер немцев допустил ошибку отбив мяч на юркого Рицу Дохана, который сравнял счет в матче на 75 минуте.

И ничья вполне могла бы устроить японцев, которым вплоть до конца встречи удавалось контролировать немецких нападающих. Но оказалось, что они способны на большее и за 7 минут до конца встречи нападающий немецкого Бохума Такума Асано выводит сборную Японии вперед – 2:1.

После победы Саудовской Аравии над Аргентиной – это действительно вторая сенсация мундиаля в Катаре.