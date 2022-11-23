При использовании морозильной камеры все совершают эти ошибки
Шеф-повар Сергей Синицын рассказал, как правильно хранить продукты в морозилке: что можно делать и что нельзя.
Во-первых, нельзя держать продукты в морозильной камере бесконечно.
Во-вторых, бытовая морозилка, которой оборудованы все типовые холодильники обычных пользователей, не подходит для замораживания.
Оказывается, в ней можно хранить только уже замороженные фабричным способом заготовки.
То есть туда допускается складывать продукты, купленные в замороженном виде. Но обо всем по порядку.
Как считает эксперт по здоровому питанию и по совместительству шеф-повар, самостоятельное замораживание получается менее качественным, и многие полезные свойства продукта при этом теряются.
Сергей Синицын:
"Профессиональное оборудование делает шоковую заморозку, тем самым не портит качество и структуру продукта"
Если все-таки требуется сделать самостоятельную заморозку, нужно следовать определенным правилам, о которых не все знают.
Лучше всего замораживать продукты в вакуумных упаковках. Аналогом могут стать герметично закрывающиеся пакеты zip-lock.
Разорванный пакет с мясом приводит к обезвоживанию, продукт сохнет, заветривается, текстура его ухудшается.
Мнение шеф-повара:
"Некоторые срезают заветренный кусок, кто-то использует на бульон, но лучше быть осторожным с такими продуктами"
Второй важный момент - сроки хранения. Эксперт советует проверять содержимое морозилки хотя бы раз в три месяца.
Продукты, которые лежат там годами, лучше выбросить - не стоит рисковать здоровьем.
Сергей Синицын:
"Такие продукты некачественные и уже становятся небезопасными, потому что бактерии даже при минусовой температуре размножаются"
Эксперт советует регулярно очищать морозилку, освобождать от просроченных продуктов, заменяя их свежими, проводить тщательную дезинфекцию камеры.
Опубликовано: Храмова Оксана
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