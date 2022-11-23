При использовании морозильной камеры все совершают эти ошибки

Шеф-повар Сергей Синицын рассказал, как правильно хранить продукты в морозилке: что можно делать и что нельзя.

Во-первых, нельзя держать продукты в морозильной камере бесконечно.

Во-вторых, бытовая морозилка, которой оборудованы все типовые холодильники обычных пользователей, не подходит для замораживания.

Оказывается, в ней можно хранить только уже замороженные фабричным способом заготовки.

То есть туда допускается складывать продукты, купленные в замороженном виде. Но обо всем по порядку.

Как считает эксперт по здоровому питанию и по совместительству шеф-повар, самостоятельное замораживание получается менее качественным, и многие полезные свойства продукта при этом теряются.

Сергей Синицын:

"Профессиональное оборудование делает шоковую заморозку, тем самым не портит качество и структуру продукта"

Если все-таки требуется сделать самостоятельную заморозку, нужно следовать определенным правилам, о которых не все знают.

Лучше всего замораживать продукты в вакуумных упаковках. Аналогом могут стать герметично закрывающиеся пакеты zip-lock.

Разорванный пакет с мясом приводит к обезвоживанию, продукт сохнет, заветривается, текстура его ухудшается.

Мнение шеф-повара:

"Некоторые срезают заветренный кусок, кто-то использует на бульон, но лучше быть осторожным с такими продуктами"

Второй важный момент - сроки хранения. Эксперт советует проверять содержимое морозилки хотя бы раз в три месяца.

Продукты, которые лежат там годами, лучше выбросить - не стоит рисковать здоровьем.

Сергей Синицын:

"Такие продукты некачественные и уже становятся небезопасными, потому что бактерии даже при минусовой температуре размножаются"

Эксперт советует регулярно очищать морозилку, освобождать от просроченных продуктов, заменяя их свежими, проводить тщательную дезинфекцию камеры.