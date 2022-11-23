Белый дом: Байден поручил Госдепу США выделить $400 млн Украине

Президент США Джозеф Байден поручил Госдепу выделить ещё $4000 миллионов на помощь Украине.

23 ноября пресс-служба Белого дома сообщила о том, что действующий президент Соединённых Штатов Джо Байден поручил Государственному департаменту США выделить ещё 400 миллионов долларов на оказание военной помощи киевскому режиму.

Напомним, что вчера, 22 ноября 2022 года, глава Министерства финансов США Джанет Йеллен объявила о выделении Украине 4,5 миллиардов долларов бюджетной поддержки.