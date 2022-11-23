Белый дом: Байден поручил Госдепу США выделить $400 млн Украине
2022-11-23 18:25
Президент США Джозеф Байден поручил Госдепу выделить ещё $4000 миллионов на помощь Украине.
23 ноября пресс-служба Белого дома сообщила о том, что действующий президент Соединённых Штатов Джо Байден поручил Государственному департаменту США выделить ещё 400 миллионов долларов на оказание военной помощи киевскому режиму.
Напомним, что вчера, 22 ноября 2022 года, глава Министерства финансов США Джанет Йеллен объявила о выделении Украине 4,5 миллиардов долларов бюджетной поддержки.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Спыну: оседающий в Украине российский газ является резервом Молдавии
Без голоса, но «пока жива»: Клара Новикова страдает от неизвестиной болезни
Марлоу: ЦРУ будет вербовать россиян, недовольных спецоперацией
«Транснефть» приостановила транспортировку нефти на участке нефтепровода «Дружба» через Украину
Спыну заявил, что осевший на Украине газ — это резервы Молдавии, которые будут оплачены