Диверсию на военных объектах в Воронежской области пресекла ФСБ
В Воронежской области предотвратили диверсии на энергетических и военных объектах.
23 ноября, ТАСС сообщат, что силовики в Воронежской области пресекли попытку диверсии сторонников украинской националистической идеологии на военных и энергетических объектах региона.
Сообщается, что во время задержания главаря и его двух сообщников в момент извлечения ими средств террора из тайника, подозреваемые оказали активное сопротивление и были уничтожены спецназом ФСБ.
В ведомстве уточнили, что при обыске силовики изъяли готовые к применению взрывные устройства и их компоненты, а также холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы различного калибра и средства конспиративной связи.
Опубликовано: Елена Калиновская
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