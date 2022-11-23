Диверсию на военных объектах в Воронежской области пресекла ФСБ

В Воронежской области предотвратили диверсии на энергетических и военных объектах.

23 ноября, ТАСС сообщат, что силовики в Воронежской области пресекли попытку диверсии сторонников украинской националистической идеологии на военных и энергетических объектах региона.

Сообщается, что во время задержания главаря и его двух сообщников в момент извлечения ими средств террора из тайника, подозреваемые оказали активное сопротивление и были уничтожены спецназом ФСБ.

В ведомстве уточнили, что при обыске силовики изъяли готовые к применению взрывные устройства и их компоненты, а также холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы различного калибра и средства конспиративной связи.