Все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС Украины 23 ноября были частично обесточены

В Минэнерго Украины заявили, что сегодня все украинские АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были частично обесточены из-за массированного удара ВС РФ.

Пресс-служба Министерства энергетики Украины сообщила о том, что в результате произошедшего сегодня, 23 ноября 2022 года, массированного ракетного удара российской армии все украинские атомные электростанции, а также большая часть гидроэлектростанций и тепловых электростанций были частично обесточены.

В ведомстве отметили, что в настоящее время большая часть абонентов по всей территории Украины находятся без электроэнергии из-за повреждения нескольких объектов энергетической инфраструктуры страны.