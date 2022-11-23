Все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС Украины 23 ноября были частично обесточены
2022-11-23 18:40
В Минэнерго Украины заявили, что сегодня все украинские АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были частично обесточены из-за массированного удара ВС РФ.
Пресс-служба Министерства энергетики Украины сообщила о том, что в результате произошедшего сегодня, 23 ноября 2022 года, массированного ракетного удара российской армии все украинские атомные электростанции, а также большая часть гидроэлектростанций и тепловых электростанций были частично обесточены.
В ведомстве отметили, что в настоящее время большая часть абонентов по всей территории Украины находятся без электроэнергии из-за повреждения нескольких объектов энергетической инфраструктуры страны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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