Актриса Светлана Устинова рассказала, как живет ее мама с болезнью Ацльгеймера

40-летняя звезда впервые призналась в тяжелом диагнозе близкого человека, она не сразу поняла, что с матерью что-то не так.

Зсветлана Устинова рассказала, что перемены в поведении матери впервые заметила 9 лет назад. Близкому человеку стало трудно заниматься повседневными делами, иногда она удивляла посторонних людей своими поступками.

Когда брат звезды попал в больницу с ожогами, Устинова-старшая приехала к сыну и, услышав музыку, начала танцевать. Актрисе позвонила тетя и высказала свои опасения. Так у Татьяны установили болезнь Альцгеймера.

«Сначала был не страх, не боль, не грусть, а раздражение. Детское раздражение. Для нас родитель ведь – взрослый человек, и ты раздражаешься. Почему вовремя не приехала? В смысле не можешь найти дорогу до дома? Что за бред?! Хорошо, пойду с тобой. Такие моменты – они тригерят», — поделилась Устинова.

Артистка в тот момент поняла, что странности матери – не капризы. Светлана считала, что таким образом Татьяна хочет привлечь к себе внимание. Сейчас пенсионерке 65 лет, и она не очень хорошо себя чувствует. За ней присматривает обученный помощник.

«Она заперта в себе, никого не узнает. Мы думали с папой про пансионаты, но в итоге нашли ей хорошую сиделку», — пояснила Светлана. Татьяна, по ее словам красиво и много поет.

«Со стороны это смотрится странно: мы гуляем по Арбату, где всё время кто-то поет, и мама начинает танцевать, хотя раньше была замкнутым человеком, и всё было очень... чинно. Она всегда переживала, кто и что про нее скажет», — рассказала Светлана.

Актриса собирается 24 ноября представить свой фильм "Время года зима", в основу которого легла история ее мамы.