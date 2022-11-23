Лукашенко: НАТО осваивает потенциальный театр боевых действий на востоке
Александр Лукашенко заявил, что блок НАТО осваивает потенциальный театр боевых действий, расширяя своё присутствие на востоке.
23 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления на саммите ОДКБ в Ереване заявил, что в настоящее время полным ходом идёт наращивание военного присутствия НАТО у западных границ ОДКБ.
Белорусский лидер отметил, что данный процесс проходит под предлогом якобы агрессивного поведения Российской Федерации и её союзников.
Лукашенко считает, что подобные действия НАТО представляют собой освоение альянсом потенциального театра действий на востоке, что является потенциальной угрозой независимости и суверенитета не только Союзного государства Беларуси и России, но и всех стран-участниц ОДКБ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Спыну: оседающий в Украине российский газ является резервом Молдавии
Без голоса, но «пока жива»: Клара Новикова страдает от неизвестиной болезни
Марлоу: ЦРУ будет вербовать россиян, недовольных спецоперацией
«Транснефть» приостановила транспортировку нефти на участке нефтепровода «Дружба» через Украину
Спыну заявил, что осевший на Украине газ — это резервы Молдавии, которые будут оплачены