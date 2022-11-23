«Транснефть» приостановила транспортировку нефти на участке нефтепровода «Дружба» через Украину
2022-11-23 18:59
По сообщению оператора «Транснефть», транспортировка нефти по участку нефтепровода «Дружба», ведущему через территорию Украины, приостановлена.
Перекачка нефти из Беларуси на Украину продолжается, сообщило российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на представителя «Транснефти» Игоря Демина.
Нефть также продолжает поступать в Чехию и Словакию. Там линия разветвляется в пределах Украины.
Южнее трубопровод ведет в Венгрию. Транспортировка в эту республику, которая уже приостановлена на три дня, вероятно, будет прервана еще на неделю.
Опубликовано: Тарас Медведев
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«Транснефть» приостановила транспортировку нефти на участке нефтепровода «Дружба» через Украину
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