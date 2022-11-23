Без голоса, но «пока жива»: Клара Новикова страдает от неизвестиной болезни

Звезде стало плохо после гастролей, но врачи не смогли установить точный диагноз. Тем не менее, артистка намерена скоро вернуться к работе.

Концерт Клавы Новиковой неожиданно отменили в Москве. Как сообщает МК, причиной стало плохое самочувствие звезды.

Артистка очень сильно простыла. 75-летняя женщина обратилась за помощью к медикам, но врачи не смогли поставить ей точный диагноз.

Единственное, что известно: Клару Борисовну сразил некий вирус, которым она заразилась во время гастролей.

«Не могу на сцену выйти. Без голоса, пострадали связки, но пока жива», – резюмировала Новикова.

При этом актриса отметила, что она находится под пристальным наблюдением докторов и планирует в скором времени вернуться к работе.