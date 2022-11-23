Без голоса, но «пока жива»: Клара Новикова страдает от неизвестиной болезни
Звезде стало плохо после гастролей, но врачи не смогли установить точный диагноз. Тем не менее, артистка намерена скоро вернуться к работе.
Концерт Клавы Новиковой неожиданно отменили в Москве. Как сообщает МК, причиной стало плохое самочувствие звезды.
Артистка очень сильно простыла. 75-летняя женщина обратилась за помощью к медикам, но врачи не смогли поставить ей точный диагноз.
Единственное, что известно: Клару Борисовну сразил некий вирус, которым она заразилась во время гастролей.
«Не могу на сцену выйти. Без голоса, пострадали связки, но пока жива», – резюмировала Новикова.
При этом актриса отметила, что она находится под пристальным наблюдением докторов и планирует в скором времени вернуться к работе.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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