Лукашенко заявил, что ядерному шантажу нет места в международной политике

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ядерному шантажу не должно быть места в международной политике.

23 ноября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе в Ереване сообщил, что «ядерная риторика отдельных западных лидеров зашкаливает», в то время как белорусское государство убеждено в том, что в современном мире ядерному шантажу нет места в международной политике.

Лукашенко также процитировал нобелевского лауреата по физике Энштейна заявив о том, что не знает, каким оружием будет вестись Третья мировая война, но Четвёртая - палками и камнями, чем предостерёг некоторых политических лидеров от попыток добиться эскалации конфликта в Украине.