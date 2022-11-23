Лукашенко заявил, что ядерному шантажу нет места в международной политике
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ядерному шантажу не должно быть места в международной политике.
23 ноября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе в Ереване сообщил, что «ядерная риторика отдельных западных лидеров зашкаливает», в то время как белорусское государство убеждено в том, что в современном мире ядерному шантажу нет места в международной политике.
Лукашенко также процитировал нобелевского лауреата по физике Энштейна заявив о том, что не знает, каким оружием будет вестись Третья мировая война, но Четвёртая - палками и камнями, чем предостерёг некоторых политических лидеров от попыток добиться эскалации конфликта в Украине.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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