Посла России вызвали в МИД Молдавии из-за отключений электроэнергии

МИД Молдавии вызвал российского посла Олега Васнецова из-за отключения электроэнергии.

23 ноября РИА Новости сообщили, ссылаясь на источник во внешнеполитическом ведомстве, что министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску потребовал вызвать в МИД посла РФ, чтобы выразить решительный протест России в связи с бомбардировками объектов гражданской инфраструктуры Украины, что привело к перебоям в электроснабжении в Молдавии.

Ранее молдавские СМИ сообщали, что свет пропал на территории от Рыбницы до Днестровска, также пропал и в Кишиневе примерно в 14:30 по местному времени, а из-за отключения электроэнергии в стране отказали и сети мобильной связи.