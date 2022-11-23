Посла России вызвали в МИД Молдавии из-за отключений электроэнергии
МИД Молдавии вызвал российского посла Олега Васнецова из-за отключения электроэнергии.
23 ноября РИА Новости сообщили, ссылаясь на источник во внешнеполитическом ведомстве, что министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску потребовал вызвать в МИД посла РФ, чтобы выразить решительный протест России в связи с бомбардировками объектов гражданской инфраструктуры Украины, что привело к перебоям в электроснабжении в Молдавии.
Ранее молдавские СМИ сообщали, что свет пропал на территории от Рыбницы до Днестровска, также пропал и в Кишиневе примерно в 14:30 по местному времени, а из-за отключения электроэнергии в стране отказали и сети мобильной связи.
Опубликовано: Елена Калиновская
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