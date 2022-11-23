На жилой дом в Киеве упала ракета системы ПВО IRIS-T, которые поставляются Украине странами НАТО.

23 ноября российское интернет-издание Readovka сообщило о том, что политическое руководство Украины в очередной раз пытается переложить ответственность за собственную оплошность на России, обвиняя ВС РФ в падении ракеты на жилой дом в Киеве, в результате чего пострадали несколько мирных киевлян.

На фотографии с места падения ракеты на жилой дом в Киеве, публикуемых в украинских ресурсах, предположительно, запечатлён осколок ракеты противовоздушной обороны IRIS-T, которая поставляется Украине Соединёнными Штатами и Германией.