EasyJet приглашает пассажиров старше 45 лет заполнить вакансии бортпроводников

EasyJet запустила в среду кампанию по найму большего числа людей старше 45 лет в бортпроводники, бросив вызов устаревшему имиджу работы.

Рабочая сила Великобритании сократилась из-за замедления иммиграции с тех пор, как страна вышла из Европейского Союза в 2020 году, а также после того, как тысячи работников досрочно вышли на пенсию или просто покинули рынок труда во время пандемии.

Индустрия туризма пострадала особенно сильно, что привело к хаосу в аэропортах по всей Европе этим летом из-за нехватки грузчиков, охранников и экипажа.

После того, как премьер-министр Риши Сунак в понедельник отклонил просьбы бизнеса об ослаблении иммиграционных правил, компаниям приходится работать усерднее и думать по-новому, чтобы заполнить вакансии.

Британская авторемонтная компания Halfords HFD.L заявила ранее в среду, что хочет вернуть пенсионеров на работу, чтобы заполнить 1000 новых вакансий техников.

EasyJet также обращается к пожилым людям, показывая, как далеко продвинулась авиационная отрасль в избавлении от стереотипов прошлого, когда стюардессами обычно были молодые женщины.

Британская авиакомпания заявила, что поощряет взрослых в возрасте 45 лет и старше обучаться в качестве бортпроводников, опираясь на 27-процентный рост, который она уже наблюдала в этой возрастной группе для членов экипажа с 2018 года.

EasyJet сообщила, что несколько месяцев назад в рамках программы найма экипажа было подано более 18 000 заявок на примерно 2 000 вакансий, но она все еще ищет новых работников.