Лукашенко: судьба ОДКБ зависит от исхода СВО РФ на Украине
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что дальнейшая судьба ОДКБ напрямую зависит от успеха спецоперации России на Украине.
В среду, 27 ноября 2022 года, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на пленарном заседании сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в столице Армении заявил о том, что исход спецоперации окажет влияние на судьбу ОДКБ.
Лукашенко уточнил, что «если, не дай Бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место», а также отметил факт того, что на данный момент ОДКБ «подвергается воздействию разноплановых вызовов и угроз как транснационального характера, так и связанных с межгосударственными противоречиями».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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