Запасы нефти в США упали больше, чем ожидалось, на 3,7 млн баррелей
Согласно данным, опубликованным в среду Агентством энергетической информации США (EIA), на прошлой неделе коммерческие запасы сырой нефти в США сократились больше, чем ожидалось.
За неделю, закончившуюся 18 ноября, коммерческие запасы упали на 3,7 млн баррелей, что больше ожидаемого аналитиками падения на 2,6 млн баррелей.
По данным EIA, в настоящее время коммерческие запасы примерно на 5% ниже их среднего уровня за последние пять лет.
К этому добавляется падение стратегических резервов на 1,6 миллиона баррелей, самое низкое с марта 1984 года. Это почти втрое больше, чем ожидали операторы (1,1 миллиона).
Еще одним недостатком является эрозия спроса на нефтепродукты (-5,7% за неделю), что на 8,7% ниже его уровня за аналогичный период прошлого года.
В среднем спрос на бензин за год упал на 6,9%. Это замедление спроса всколыхнуло рынок, который и без того был явно в минусе. Около 15:50 по Гринвичу баррель американской нефти West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в январе упал на 4,55% до 77,26 доллара.
Что касается барреля нефти марки Brent из Северного моря, то она также с погашением в январе стоила 4,28%, до 84,57 доллара.
За прошедшую неделю добыча в США осталась неизменной на уровне 12,1 млн баррелей в сутки.
Опубликовано: Тарас Медведев
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