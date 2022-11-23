Санду: Россия оставила Молдавию в темноте и холоде

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия оставила страну тепла и света.

В среду, 23 ноября 2022 года, президент Республики Молдова Майя Санду в своих социальных сетях заявила о том, что Российская Федерация ударами по объектам энергетики Украины оставила страну без электричества и отопления.

Ранее, вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил о том, что в Кишинёве и нескольких регионах страны наблюдаются проблемы в энергоснабжении, что стало причиной аварийных отключений света.