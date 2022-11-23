Глава Минздрава Турции сообщил, что число пострадавших из-за землетрясения в Турции увеличилось до 93.

В среду вечером РИА Новости сообщили, ссылаясь на заявление глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа , что по последним данным, в результате землетрясения в провинции Дюздже число пострадавших увеличилось до 93 человек.

Сообщается, что больше всего пострадавших - 37 в Дюздже, один человек в тяжелом состоянии,26 человек получили ранения в провинции Сакарья,4 - в провинции Болу, в Стамбуле известно о двух пострадавших.

По информации министра, 17 человек проходят лечение в стационарных условиях, более 300 домов разрушено.