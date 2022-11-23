В Украине отключены энергоблоки Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС

Из-за обстрелов остановлены энергоблоки трех АЭС в Украине: Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой, сообщила в среду компания "Энергоатом", которую цитирует "Интерфакс-Украина".

"В среду из-за понижения частоты в электросетях Украины на электростанциях сработала система безопасности, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены", - говорится в сообщении.

В концерне заверили, что радиационный фон на территории АЭС и вблизи них не изменился, все показатели в норме.

"Энергоатом" пишет, что "из-за снижения частоты электросети Запорожская АЭС, находящаяся под контролем российской армии, не берет электроэнергию из сети. Там работают генераторы".

"Радиационный фон остается в норме", — добавляет "Энергоатом".