В Украине отключены энергоблоки Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС
2022-11-23 20:10
Из-за обстрелов остановлены энергоблоки трех АЭС в Украине: Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой, сообщила в среду компания "Энергоатом", которую цитирует "Интерфакс-Украина".
"В среду из-за понижения частоты в электросетях Украины на электростанциях сработала система безопасности, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены", - говорится в сообщении.
В концерне заверили, что радиационный фон на территории АЭС и вблизи них не изменился, все показатели в норме.
"Энергоатом" пишет, что "из-за снижения частоты электросети Запорожская АЭС, находящаяся под контролем российской армии, не берет электроэнергию из сети. Там работают генераторы".
"Радиационный фон остается в норме", — добавляет "Энергоатом".
Опубликовано: Николай Скира
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