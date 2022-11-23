Что произойдет, если перестать есть хлеб: объясняет диетолог Татьяна Разумовская

Должен ли хлеб обязательно присутствовать в рационе? Об аргументах "за" и "против" рассказывает специалист по питанию.

Если это хлеб из муки тонкого помола, то от него можно смело отказаться - никаких потерь для здоровья не будет.

Но вот если убрать из рациона цельнозерновой хлеб, то реакции организма будут более заметными.

Ценность хлеба определяется не по виду злака, из которого он изготовлен, а по качеству помола. Чем мельче помол, тем меньше пользы.

Так, в выпечке из рафинированной муки железа содержится в сто раз меньше, чем в хлебе из цельной муки.

Все ценные элементы находятся именно в оболочке зерна, которая при мелком помоле разрушается.

Полезный состав цельнозернового мучного изделия: клетчатка, витамины группы В, калий, кальций, магний, фтор и другие минеральные элементы.

Итак, что случится при отказе от хлеба

Вес

Если убрать из рациона хлеб из муки тонкого помола, который стимулирует аппетит, можно сбросить лишний вес.

Цельнозерновые продукты, наоборот, полезны тем, кто на диете, поскольку содержат клетчатку и утоляют чувство голода.

Нервная система

Она пострадает, если отказаться от цельнозернового хлеба, который богат витаминами группы В. Появятся раздражительность, быстрая утомляемость, слабость, проблемы со сном.

При нехватке витамина РР ухудшится мозговая деятельность.

Энергия

Хлеб поставляет организму энергию. Особенно цельнозерновой.

Татьяна Разумовская:

"В цельнозерновом хлебе есть витамин В9 (фолиевая кислота), незаменимая для иммунитета. Она влияет на нервную систему, на то, как обновляются клетки организма и, как следствие, на общий уровень энергии"

Потерю энергии человек ощутит на себе сразу при отказе от хлеба.

Кишечник

Белый хлеб из рафинированной муки приводит к запорам, особенно у пожилых людей. При умеренном употреблении цельнозернового хлеба улучшается процесс пищеварения.

Однако избыток такого продукта вызовет метеоризм и вздутие живота.

Вывод: отказ от белого хлеба пойдет на пользу, хлеб из муки грубого помола нужно употреблять в разумных дозах.