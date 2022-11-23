Полянский: срочное заседание Совбеза ООН по Украине назначено на 24 ноября

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что срочное заседание Совбеза ООН по Украине состоится в полночь.

23 ноября заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский в личном Telegram-канале сообщил, что Киев на фоне высокоточных ударов российских военных по объектам энергосистемы Украины запросил срочное заседание Совета безопасности ООН.

Полянский уточнил, что запрошенное украинской стороной заседание состоится завтра, 24 ноября 2022 года, в 16:00 по Нью-Йорку (в 00:00 по мск), и отметил, что «таким образом, киевский режим сделал прекрасный подарок западникам перед Днём Благодарения», который предполагает выезды к семье и «мини-отпуска».