Совбез ООН созывает срочное заседание по Украине
2022-11-23 20:31
Зампостпреда России Полянский сообщил, что срочное заседание Совбеза ООН по Украине назначено на 00:00.
23 ноября РИА Новости сообщили, что первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский написал в своем Telegram-канале, что сегодня после нанесенных ударов российской армии по объектам инфраструктуры Украины, Киев запросил срочное заседание СБ ООН.
Полянский указал, что заседание Совбеза ООН назначено на 16.00 по Нью-Йорку или в полночь по Москве, а выступающим от Украины по видеосвязи вновь заявлен Владимир Зеленский, что является нарушением правил процедуры СБ.
Опубликовано: Елена Калиновская
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