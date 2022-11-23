Совбез ООН созывает срочное заседание по Украине

Зампостпреда России Полянский сообщил, что срочное заседание Совбеза ООН по Украине назначено на 00:00.

23 ноября РИА Новости сообщили, что первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский написал в своем Telegram-канале, что сегодня после нанесенных ударов российской армии по объектам инфраструктуры Украины, Киев запросил срочное заседание СБ ООН.

Полянский указал, что заседание Совбеза ООН назначено на 16.00 по Нью-Йорку или в полночь по Москве, а выступающим от Украины по видеосвязи вновь заявлен Владимир Зеленский, что является нарушением правил процедуры СБ.