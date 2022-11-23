Качиньский предложил Германии отправить свои ЗРК Patriot сразу на Украину
2022-11-23 20:44
Лидер правящей польской партии ПиС Ярослав Качиньский предложил изменить градус немецкой помощи для Польши после инцидента с упавшей ракетой.
Напомним, что Германия предложила Польше помощь в рамках партнерства по НАТО после инцидента у приграничного поселка Пшевудов.
Министр обороны ФРГ Ламбрехт пообещало, что небо соседней республики будут охранять истребители Eurofighter Люфтваффе и ЗРК Patriot.
Но Качиньский думает иначе и предложил Германии направить зенитно-ракетные комплексы прямо на Украину, откуда и прилетела ракета из комплекса С-300.
Опубликовано: Тарас Медведев
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