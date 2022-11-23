Сборная Испании разгромила Коста-Рику со счетом 7:0 и возглавила группу Е на ЧМ 2022
Подопечные Луиса Энрике отлично начали в чемпионате мира, разгромив Коста-Рику со счетом 7:0.
Сборная Испании смогла без труда расправиться с Коста-Рикой. Голы забили Дани Олмо, Марко Асенсио, Ферран Торрес (дубль), Гави, Карлос Солер и Альваро Мората.
Техническое мастерство, владение мячом, целеустремленность, эффективность, отличали подопечных Луиса Энрике, которые катком прошлись по костакриканцам и произвели сильное впечатление.
Бывший тренер «Барсы» воспользовался возможностью ротации, так как все замены были внесены до 70-й минуты. Напротив, Лос-Тикос просто не существовало.
Благодаря этому крупному голевому успеху Ла Роха выходит вперед в группе E, опережая Японию по очкам. Напомним, что самураи сегодня сенсационно разбили Германию со счетом 2:1.
Опубликовано: Тарас Медведев
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