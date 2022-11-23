Сборная Испании разгромила Коста-Рику со счетом 7:0 и возглавила группу Е на ЧМ 2022

Подопечные Луиса Энрике отлично начали в чемпионате мира, разгромив Коста-Рику со счетом 7:0.

Сборная Испании смогла без труда расправиться с Коста-Рикой. Голы забили Дани Олмо, Марко Асенсио, Ферран Торрес (дубль), Гави, Карлос Солер и Альваро Мората.

Техническое мастерство, владение мячом, целеустремленность, эффективность, отличали подопечных Луиса Энрике, которые катком прошлись по костакриканцам и произвели сильное впечатление.

Бывший тренер «Барсы» воспользовался возможностью ротации, так как все замены были внесены до 70-й минуты. Напротив, Лос-Тикос просто не существовало.

Благодаря этому крупному голевому успеху Ла Роха выходит вперед в группе E, опережая Японию по очкам. Напомним, что самураи сегодня сенсационно разбили Германию со счетом 2:1.