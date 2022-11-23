Турецкий рейд поставил под угрозу американские войска в Сирии

Турецкий удар по совместной базе курдских сил и международной антиджихадистской коалиции на северо-востоке Сирии поставил под угрозу американские силы, заявило в среду американское военное командование на Ближнем Востоке (Centcom).

Турецкая армия с воскресенья проводит воздушные налеты на курдских боевиков в Сирии.

Во вторник турецкий беспилотник разбомбил совместную базу Сирийских демократических сил (SDF, в которой преобладают курдские бойцы) и международной коалиции во главе с США, убив двух курдских бойцов.

Centcom первоначально заявил, что его силы «не подвергались опасности» во время этого рейда, указав, что «ближайшие удары были нанесены по крайней мере в 20–30 км» от американской базы.

Но в электронном письме AFP в среду Centcom сообщил, что «получил дополнительную информацию о том, что американские войска и персонал находятся в опасности».

Сотни солдат международной коалиции, в том числе американцы, все еще дислоцируются в районах, находящихся под контролем курдов на севере Сирии, стране, раздробленной войной, начавшейся в 2011 году.

Соединенные Штаты выразили свое неприятие «любых военных действий, которые дестабилизируют ситуацию в Сирии», заявил в среду Джо Буччино, пресс-секретаря Centcom.

