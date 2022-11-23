Пашинян отказался подписать проект декларации Совета ОДКБ по помощи Армении
2022-11-23 21:34
Армянский премьер-министр Никол Пашинян не подписал несколько ключевых документов на саммите ОДКБ в Ереване.
23 ноября в Ереване прошёл саммит Организации договора о коллективной безопасности, в рамках которого премьер-министр Армении Никол Пашинян публично отказался подписать итоговую декларацию Совета ОДКБ, также не подписав совместный проект по оказанию помощи Армении со стороны государств-членов организации.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что Пашинян расценивает действия ОДКБ в армяно-азербайджанском конфликте как "фиаско", однако Армения не выйдет из регулярного состава Организации договора о коллективной безопасности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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