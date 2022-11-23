Пашинян отказался подписать проект декларации Совета ОДКБ по помощи Армении

Армянский премьер-министр Никол Пашинян не подписал несколько ключевых документов на саммите ОДКБ в Ереване.

23 ноября в Ереване прошёл саммит Организации договора о коллективной безопасности, в рамках которого премьер-министр Армении Никол Пашинян публично отказался подписать итоговую декларацию Совета ОДКБ, также не подписав совместный проект по оказанию помощи Армении со стороны государств-членов организации.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что Пашинян расценивает действия ОДКБ в армяно-азербайджанском конфликте как "фиаско", однако Армения не выйдет из регулярного состава Организации договора о коллективной безопасности.