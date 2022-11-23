Полянский: Совбез ООН созывает срочное заседание из-за ракетного обстрела Украины

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский утверждает, что Совет безопасности организации назначил новое срочное заседание по украинскому вопросу на 24 ноября.

Заместитель представителя России при Организации объединённых наций Дмитрий Полянский уведомляет, что Украина запросила экстренный созыв членов Совета безопасности при ООН в связи с новым массированным российским ракетным ударом по своей территории. По данным Полянского, заседание Совбеза ООН состоится в полночь 24 ноября.

Примечательно, что в тот же день члены Европарламента приняли резолюцию, которой признали Российскую Федерацию государством-спонсором терроризма.