Даня Милохин включил в райдер доширак и повысил расценки за выступление до 3 миллионов

Проживать блогер хочет в 5-звездочном отеле, номера должны быть оплачены и для его команды. В гримерке должен быть личный туалет.

После скандального ухода из "Ледникового периода. Снова вместе" карьера Милохина оказалась под вопросом.

Тем временем Даня не грустит: он отдохнул с друзьями в Дубае и вылетел в США, но теперь не знает, как вернуться. Его имя на ТВ внесено в черный список, потому Милохин надумал зарабатывать на частных вечеринках, сообщает Вокруг ТВ.

Сейчас рэпер и его коллеги по тикток-дому Dream Team House Артур Бабичев и Аня Покров отдыхают в Лос-Анджелесе. Но и оттуда Даня сумел попасть в неприятную ситуацию: решил на стриме учить украинский, а потом исполнил гимн этой страны.

Пользователи раскритиковали артиста, некоторые при этом попросили лишить его гражданства. Соответствующий документ уже направлен в Генпрокуратуру РФ на рассмотрение.

Однако Даня не верит, что угрозы осуществятся, потому строит планы на будуще. Более того - он даже повысил свой гонорар с 2 до 3 миллионов рублей. Что касается перелетов, то блогер согласен и на эконом.

Проживать блогер хочет в 5-звездочном отеле, номера должны быть оплачены и для его команды. В гримерке должен быть личный туалет. Исполнитель отдельной строкой уточнил, что там всегда должна быть бумага.

Что касается питания, то здесь Милохин неприхотлив. Он запросил доширак, сыр, «Агуша», фрукты, пюре с куриными котлетами, глазированные сырки, чипсы, чай и кофе. В разделе «другое» в райдере блогера записана игрушка единорог.