Польша направила дипломатические ноты о военных репарациях от Германии в 50 стран

Польша направила дипломатическую ноту примерно 50 странам НАТО, Европейского союза и Совета Европы о военных репарациях от Германии, сообщает Gazeta.pl.

В документе содержится информация о попытках Польши получить компенсацию от Берлина за убытки, понесенные во время оккупации во время Второй мировой войны.

Варшава оценивает военные потери, причиненные Германией, в более чем 6 миллиардов 220 миллиардов злотых (около 1,3 трлн USD). Во вторник Польша, 22 ноября направила дипломатические ноты по этому поводу примерно 50 странам НАТО, Европейского Союза и Совета Европы.

Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик подчеркнул на пресс-конференции, что партнерам Польши на международной арене важно знать причины, по которым Варшава требует от Берлина возмещения ущерба.

Германия до сих пор официально не ответила на ноту Польши, направленную в начале октября.

Политик, который также является уполномоченным правительства по военным репарациям, добавил, что девять польских требований касаются не только военных репараций, но и регулирования статуса поляков в Германии и увековечивания памяти польских жертв немецких преступлений.

Замминистра также сообщил, что в начале декабря поедет в Германию, чтобы поговорить о военных репарациях.

1 сентября Польша представила отчет о потерях, понесенных в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны. По данным авторов документа, общая сумма убытков, понесенных страной, превышает 6 трлн 220 млрд 609 млн злотых (около 1,3 трлн USD). Такая сумма была представлена ​​в контексте репараций со стороны Германии в дипломатической ноте, направленной в Берлин в начале октября.