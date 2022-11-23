Самые длинные ноги: из-за них 19-летняя американка попала в Книгу рекордов Гиннеса

Их длина более 134 сантиметров, а рост 2 метра 8 сантиметров. Теперь девушка мечтает попробовать свои силы уже в модельном бизнесе.

19-летняя американка Маки Каррин из Техаса - обладательница самых длинных ног в мире. Ее левая нога составляет 135,3 сантиметра, правая - 134,3 сантиметра. Но живется «мисс ноги» не так уж легко.

Из-за высокого роста ей трудно проходить в двери, садиться в машину и находить себе одежду.

«Надо мной из-за моих ног никогда не издевались. Но издевались из-за того, что была выше других, — поделилась девушка.— Но я в старших классах перестала переживать по поводу того, что обо мне думают окружающие, и после этого уже ничто не задевало».

Каррин, рост которой 2 метра 8 сантиметров, сейчас мечтает о моделинге и хочет снова попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Но не как девушка с самыми длинными ногами, а - как самая высокая на планете модель.

Девушка гордится необычной внешностью и призывает к тому же всех высоких девушек.