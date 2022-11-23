В полночь по Москве начнется срочное заседание Совбеза ООН из-за обстрелов Украины

Совбез ООН проведет срочное заседание из-за обстрелов Украины. Встреча назначена на полночь по московскому времени, сообщает ТАСС со ссылкой на постпредство РФ.

"Заседание Совета безопасности ООН, посвященное массированному ракетному удару России по Украине, начнется в среду в 23:00 по киевскому времени (24:00 мск)", - сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, слова которого цитирует РБК-Украина.



Ранее в среду президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вследствие недавних атак России на объекты энергетической инфраструктуры Украина требует срочного заседания Совета Безопасности ООН.

Министерство энергетики Украины заявило в среду, 23 ноября, что большая часть населения страны осталась без электричества из-за массированных российских обстрелов.

Он добавил, что обстрелы в среду привели к временной приостановке производства электроэнергии на всех атомных электростанциях, а также на большинстве тепловых и гидроэлектростанциях. Также были повреждены объекты электропередачи.

Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный сообщил, что в этот день российская армия выпустила по Украине 67 крылатых ракет. ВСУ сбили 51 из них, а также пять дронов-камикадзе. По Киеву выпущено 30 ракет, 20 из них уничтожены.

С начала октября Россия атакует критически важную инфраструктуру Украины ракетами и беспилотниками. В результате массированных атак около половины энергосистемы Украины было выведено из строя. Украинские энергооператоры вынуждены вводить плановые отключения электроэнергии по всей стране.

Москва открыто признает, что энергосистема Украины является одной из ее главных целей.