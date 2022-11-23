Эксперты рассказали, как использовать ягоды годжи для похудения

Ягода годжи (дереза обыкновенная) или Lycium barbarum относится к группе растений с общим собирательным названием «волчья ягода».

Слово «суперфуды» настолько прочно вошло в оборот, что его пишут без кавычек. Так называют, как правило, экзотические продукты, концентрирующие, по уверениям некоторых экспертов, невероятное количество полезных веществ; что-то вроде «таблеток природы».

Предполагается, что суперфуды способны приносить пользу даже в минимальных дозах, заряжая энергией и восполняя недостаток витаминов и минералов, которым так озабочена любая горожанка. Вовсе не исключено, что ягоды асаи, корень маки, порошковая спирулина и толченый кэроб, действительно способны сделать своего потребителя счастливее и здоровее. Однако их популяризация идет особым путем: вместо того, чтобы смириться с тем, что суперфуды занимают свое законное, но не очень большое место приправ и добавок на полке в магазине продуктов здорового питания, маркетологи приписывают им чудесные свойства.

Напоминающие странный изюм ягоды годжи могут похвастаться списком рекомендаций размером с увесистый справочник. Если верить распространяемой информации о них, годжи продлевают жизнь, лечат от слепоты, омолаживают кожу, выравнивают уровень сахара в крови, снижают риск возникновения рака, но главное — используются для похудения.

Заявляется, что белковый состав ягод годжи, в котором представлены 18 аминокислот, помогает успешно подавлять голод, а специальный баланс минералов, флавоноидов, ненасыщенных жирных кислот и фитостеролов особым образом влияет на печень, заставляя ее выводить из тела уже имеющийся жир и мешая накоплению новых запасов из еды, употребляемой вприкуску с годжи.

Хорошо вооруженная армия антикосидантов (каротиноиды и фенольные пигменты) в составе ягод годжи с легкостью выводит из клеток свободные радикалы, обеспечивая невероятно приятное самочувствие, сексуальное здоровье, и, что немаловажно на фоне того и другого, красоту и молодость.

Сегодня ягоды годжи нельзя назвать дефицитом: те, кто не откажется сэкономить, покупают исписанные таинственными иероглифами пакетики с ними в рыночных лавочках, торгующих вразвес молдавским черносливом и иранскими кешью; состоятельные худеющие доверяют отборным годжи из премиум-супермаркетов. Разумеется, у любого продавца наготове аргументы, призванные убедить покупателя в том, что ему предлагаются «настоящие годжи для похудения», обладающие огромным количеством диетических преимуществ и приближенных к магическим свойств.

В основном в качестве годжи на рынке фигурируют два разных сорта дерезы — китайская (Lycium Chinensis) и обыкновенная (Lycium barbarum). Специалисты по тибетской медицине утверждают, что именно китайская дереза с ее более мелкими, круглыми и сладкими ягодками традиционно культивировалась в окутанном легендами центральноазиатском нагорье в качестве энергетического и оздоравливающего сырья.

Среди «чудесных» средств для похудения противоречивым образом особым вниманием пользуются те, из которых можно приготовить много разных аппетитных блюд. Не стали исключением и ягоды годжи — производители и продавцы делают акцент на гастрономической универсальности своего товара, предлагая добавлять ягоды годжи буквально куда угодно — и в пироги, и в каши, и в мюсли, и в смузи, и в творог, обещая, что тибетская добавка снизит калорийность любого блюда и сделает его более здоровым.

Особой популярностью пользуется настой ягод годжи: для его приготовления предлагается залить 100 гр сухих ягод половиной литра горячей (но не кипящей) воды. Напиток, которому приписывают похудательные и омолаживающие свойства, можно пить через полчаса. Этот способ употребления ягод годжи особенно ценят те, кому не нравится специфический кисло-солоноватый вкус суперфуда, но очень хочется сбросить пару кило без лишних усилий. «Жмых» оставшийся после заварки, тоже разрешается съесть, что не может не радовать, учитывая цену ягод.

Настой из ягод годжи, вероятно, действительно будет иметь определенный эффект, совпадающий с желаемым. Он достигается благодаря тому, что любое питье естественным образом заполняет желудок, несколько подавляя голод и помогая уменьшить порции съедаемого.

Кроме того, как и всякий другой отвар из сухофрукта, настой ягод годжи обладает диуретическим и лаксативным (слабящим) действием, которое имеет шанс превратиться в проблему, если худеющий злоупотребляет чудо-средством. Да, килограммы при этом уходить будут — а вместе с ними и кишечная микрофлора и не успевшие усвоиться полезные вещества.