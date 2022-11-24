Ученые объяснили, почему аутисты не смотрят собеседнику в глаза
Для этого пришлось исследовать реакцию их мозга во время зрительного контакта.
Сотрудники Йельского университета исследовали поведение людей, страдающих расстройством аутического спектра.
При помощи инфракрасного излучения они буквально "заглянули" в мозг аутистов во время их контакта с другими людьми.
Оказалось, что здоровые люди и люди с аутизмом совершенно по-разному реагируют на взгляд собеседника.
Чем сильнее расстройство аутического спектра, тем ниже активность мозга в теменной коре.
У здоровых людей нейронные связи в теменной части мозга во время зрительного контакта с собеседником синхронизируются, в то время как у аутистов этого не происходит.
Именно этим объясняется, почему люди с расстройством аутического спектра не смотрят в глаза своему собеседнику при общении.
Ученые надеются, что изученные ими данные в будущем могут помочь в постановке диагноза "аутизм".
Опубликовано: Наталья Павлова
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