Специалисты уверяют: у полных людей после 60 лет повышаются шансы прожить дольше
В этом возрасте лишние килограммы не слишком вредят здоровью, и бороться с ними не нужно.
Ученые из Университета Огайо (Соединенные Штаты) пришли к выводу, что в пенсионном возрасте не имеет смысла рьяно бороться с лишними килограммами.
Они опросили более четырех с половиной тысяч человек после 73 лет и выяснили, что риск преждевременной смерти снижается в двух группах людей.
Первая группа - люди, которые в молодом возрасте поддерживали нормальный вес.
Вторая группа - пожилые люди с легким ожирением.
Дело в том, что после 60 лет метаболические процессы в организме замедляются, из-за чего он недостаточно усваивает питательные вещества.
В результате человек слабеет, его вес снижается, а иммунитет ослабляется.
А у полных пожилых людей, наоборот, все микроэлементы усваиваются хорошо, поэтому их иммунитет эффективно противостоит вирусам и микробам.
При этом ожирение должно быть умеренным. Нельзя переедать, нужно стараться разнообразить свой рацион и не забывать о физических нагрузках.
Опубликовано: Наталья Павлова
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