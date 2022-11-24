Специалисты уверяют: у полных людей после 60 лет повышаются шансы прожить дольше

В этом возрасте лишние килограммы не слишком вредят здоровью, и бороться с ними не нужно.

Ученые из Университета Огайо (Соединенные Штаты) пришли к выводу, что в пенсионном возрасте не имеет смысла рьяно бороться с лишними килограммами.

Они опросили более четырех с половиной тысяч человек после 73 лет и выяснили, что риск преждевременной смерти снижается в двух группах людей.

Первая группа - люди, которые в молодом возрасте поддерживали нормальный вес.

Вторая группа - пожилые люди с легким ожирением.

Дело в том, что после 60 лет метаболические процессы в организме замедляются, из-за чего он недостаточно усваивает питательные вещества.

В результате человек слабеет, его вес снижается, а иммунитет ослабляется.

А у полных пожилых людей, наоборот, все микроэлементы усваиваются хорошо, поэтому их иммунитет эффективно противостоит вирусам и микробам.

При этом ожирение должно быть умеренным. Нельзя переедать, нужно стараться разнообразить свой рацион и не забывать о физических нагрузках.