Постпред РФ Небензя присутствовал на выступлении Зеленского в Совбезе ООН

Василий Небензя присутствовал на заседании Совбеза ООН при выступлении Зеленского.

Российский постоянный представитель в ООН Василий Небензя присутствовал на заседании Совбеза в то время, когда по видеосвязи выступал Владимир Зеленский.

При этом информационное агентство РИА Новости сообщает, что когда Небензя пришел, то Зеленский уже начал свое выступление.

Отмечается, что в это время Небензя занимался подготовкой к своему выступлению перед участниками заседания.

"Российский постпред Небензя пришел на заседание Совбеза ООН, когда Зеленский уже начал выступать по видеосвязи. Глава российской миссии занялся приготовлениями к участию", - говорится в сообщении.