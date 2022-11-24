Постпред РФ Небензя присутствовал на выступлении Зеленского в Совбезе ООН
Василий Небензя присутствовал на заседании Совбеза ООН при выступлении Зеленского.
Российский постоянный представитель в ООН Василий Небензя присутствовал на заседании Совбеза в то время, когда по видеосвязи выступал Владимир Зеленский.
При этом информационное агентство РИА Новости сообщает, что когда Небензя пришел, то Зеленский уже начал свое выступление.
Отмечается, что в это время Небензя занимался подготовкой к своему выступлению перед участниками заседания.
"Российский постпред Небензя пришел на заседание Совбеза ООН, когда Зеленский уже начал выступать по видеосвязи. Глава российской миссии занялся приготовлениями к участию", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Николай Скира
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