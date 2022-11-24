В крупных городах Украины пропало электричество после ракетных ударов России
2022-11-24 02:50
В Киеве и других крупных городах Украины пропало электричество после авиационных ударов России.
В крупных городах Украины пропало электричество после ракетных ударов России, сообщает «Укрэнерго».
В Киеве нет не только света, но и воды, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. По сообщению главы администрации города, после российского авианалета погибло три человека, в том числе 17-летняя девушка.
Город Львов полностью обесточен. О попадании российских ракет в объекты инфраструктуры сообщили в Одессе, Виннице, Николаеве и Днепре.
Опубликовано: Максим Алексеев
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