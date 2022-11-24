Премьер Армении отказался подписывать декларацию саммита ОДКБ
2022-11-24 03:10
Никол Пашинян отказался подписывать декларацию по итогам саммита ОДКБ об урегулировании конфликта с Азербайджаном.
Армения отказывается подписывать декларацию Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении, говорится на сайте премьер-министра Армении.
Причиной, по которой Никол Пашинян отказался подписывать представленные ОДКБ документы, стало отсутствие политической оценки ОДКБ факта "агрессии" со стороны Азербайджана против территориальной целостности Армении.
Речь идет об инцидентах на армяно-азербайджанской границе, которые произошли 11 мая и 14 ноября 2022 года.
Опубликовано: Максим Алексеев
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