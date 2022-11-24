Марин Ле Пен считает, что Франция должна прекратить поставки пушек Caesar Украине

В Киев уже отправлено восемнадцать дальнобойных орудий Caesar с тягачами, а в ближайшее время могут последовать поставки еще шести.

Франция должна прекратить поставки пушек Caesar на Украину, потому что она не может «помочь Украине (...) в ущерб (ее) собственной безопасности», — заявила в среду Марин Ле Пен.

На вопрос CNews, должен ли Париж прекратить поставки пушек в Киев, лидер «Национального объединения депутатов» ответила: «Да, я так думаю».

Восемнадцать орудий «Цезарь», флагмана французской артиллерии, с дальностью стрельбы 40 километров были отправлены на Украину, и вскоре должны последовать еще шесть.

«Помогать Украине настолько, насколько мы можем — это честь, но мы не можем делать это за счет нашей собственной безопасности, безопасности нашего народа», — заявила политик.

«Вся техника, которую мы сегодня передаем Украине, — это техника, которой не хватает Франции, а поставка тяжелой техники, в которой нуждаются наши армии — это ослабление и риск для нашей внутренней безопасности», — добавила она.

«Сегодня мы не в состоянии вести (войну) на уровне эффективности, который должен быть у нашей армии, ее ноу-хау, его человеческих возможностей», - отметила Ле Пен.

Лидер ультраправых также выступила за «передачу ноу-хау, обучения, средств защиты, бронежилетов» украинской армии.