На крупнейшем в мире заводе по производству iPhone в Китае прошли акции протеста и столкновения с полицией

На заводе Foxconn в Чжэнчжоу, Китай, прошли акции протеста, за которыми последовали беспорядки и столкновения с силами правопорядка.

Причиной вспыхнувших беспорядков, вероятно, стал план отсрочить выплату обещанных премий.

Беспорядки вспыхнули на объектах тайваньской компании Foxconn в городе Чжэнчжоу на востоке Китая. Это крупнейшая в мире фабрика по производству iPhone (Foxconn является субподрядчиком Apple), на которой, как сообщается, работает около 200 тысяч человек.

Протесты начались в среду, 23 ноября, и к ним присоединились сотни рабочих, сообщает Reuters. Видеозаписи, размещенные в социальных сетях, показывают, что некоторые люди уничтожали, например, камеры наблюдения и били окна, а также вступили в столкновения с правоохранителями в белых защитных костюмах и полицией.

Непосредственной причиной протестов, вероятно, являются задержки с выплатой премий, обещанных работникам. Протестующие кричали "Заплатите нам", сообщает агентство Reuters. Журналисты добавляют, что им не удалось самостоятельно проверить записи протестов в Чжэнчжоу, размещенные в сети.

Работники также жалуются на плохие условия проживания и даже на необходимость проживать с работниками, зараженными коронавирусом. По сообщениям некоторых людей, компания запирает сотрудников на карантин и не обеспечивает их питанием.

Однако компания Foxconn, которую цитирует агентство Reuters, заявляет, что выполняет свои финансовые обязательства перед сотрудниками, а сообщения о плохих условиях проживания называет "неверными". Apple не прокомментировала этот вопрос.

Между тем источник агентства говорит, что протесты не повлияли на темпы производства на заводе, где производится подавляющее большинство всех выпускаемых iPhone. Foxconn отвечает за общий объем производства до 70% все смартфонов Apple. Однако в начале ноября американская компания заявила, что ожидает сокращения поставок из-за перебоев в производстве в Чжэнчжоу.