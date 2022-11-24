Дания грозит выходом из ФИФА и призывает другие страны сделать так же

Датчане призывают другие европейские федерации начать обсуждение выхода из состава Международной федерации футбола (ФИФА).

Это может быть настоящее землетрясение. Причем в беспрецедентных до сих пор масштабах. После него футбольная карта мира уже не будет прежней. Это произойдет, если случится сенсационный шаг, о котором твердо заявил на пресс-конференции в Дохе в среду, 23 ноября президент Датской футбольной ассоциации Йеспер Моллер.

По его мнению, европейским федерациям пора открыть дискуссию об уходе из ФИФА.

Это реакция на конфликт, возникший между руководством ФИФА и участниками чемпионата мира в последние дни. Некоторые команды, играющие в Катаре, планировали в знак протеста против дискриминации сексуальных меньшинств носить капитанскую радужную повязку с надписью "One Love". ФИФА за кулисами пригрозила им финансовыми санкциями. Желтой карточкой должны были наказывать и капитанов, которые появлялись бы на поле с такими повязками.

Еще до начала турнира несколько стран открыто протестовали против проведения ЧМ в Катаре. Причина? Нарушение прав человека и рабский труд иммигрантов, нередко заканчивающийся их гибелью. Англия, Бельгия, Дания, Германия, Нидерланды, Португалия, Швейцария и Уэльс открыто выразили свое неодобрение.

"Ситуация, с которой мы столкнулись, просто экстраординарна. Мы никогда не испытывали ничего подобного раньше. Я не просто разочарован, я зол! Это совершенно неприемлемо. Расизм, лицемерие и многие другие неприемлемые вещи. Пора начинать действовать", - заявил Моллер во время пресс-конференции.

Он также сообщил, что скандинавские страны обсуждают выход из структур ФИФА с августа. Последуют ли этому примеру другие страны? В настоящее время организация насчитывает 211 членов.

Выборы главы ФИФА состоятся в следующем год. Действующий президент органицации Джанни Инфантино является на них единственным кандидатом. Если он снова победит, революция может быть неизбежна.